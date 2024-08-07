TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylerken, bu açıklama sonrası TFF Etik Kurulu'nda istifalar art arda geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu yönetim organlarında görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da istifa eden isimler arasında yer aldı.