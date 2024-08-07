  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti
Takip Et

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim organlarında görevli 4 Yargıtay üyesi görevlerinden istifa etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu da istifa eden isimler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, TFF Etik Kurulu Başkanlığına getirilen Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylerken, bu açıklama sonrası TFF Etik Kurulu'nda istifalar art arda geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu yönetim organlarında görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa etti. TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da istifa eden isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...Fenerbahçe kaybetti, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte son durum...Spor

 

Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti, yeni adresi belli oldu: A Milli Takım'dan 3. Lig'eBeşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti, yeni adresi belli oldu: A Milli Takım'dan 3. Lig'eSpor

 

Spor
Anthony Ammirati neden elendi (Paris 2024)? Bir garip elenme hikayesi…
Anthony Ammirati neden elendi (Paris 2024)? Bir garip elenme hikayesi…
Galatasaray'a iki isim için 22 milyon euroluk teklif sunuldu
Galatasaray'a iki isim için 22 milyon euroluk teklif sunuldu
Türk futbol ailesi, Riva'da bir araya geldi: 'Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız'
Türk futbol ailesi, Riva'da bir araya geldi: 'Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız'
Sporun altın standardı Trabzon'da...
Sporun altın standardı Trabzon'da...
Paris 2024; Cesur, Enerjik, Zengin ve Romantik
Paris 2024; Cesur, Enerjik, Zengin ve Romantik
Fenerbahçe turu zora soktu: 2-1
Fenerbahçe turu zora soktu: 2-1