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TFF'de kritik toplantı: A Milli Takım’da ibre Sergen Yalçın’a döndü

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
DHA
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TFF'de kritik toplantı: A Milli Takım’da ibre Sergen Yalçın’a döndü
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A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva’ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.

Montella’nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu.

Son olarak Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından Sergen Yalçın ismini açıklaması bekleniyor.

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