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TFF'de kurulların başkan ve üyeleri belirlendi

TFF Tahkim Kurulunda Ali Günay, Profesyonel Disiplin Kurulunda Celal Demirtürk ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda Yiğit Örnek, başkanlık görevlerine getirildi.

Haber Merkezi
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TFF'de kurulların başkan ve üyeleri belirlendi
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Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) başkan ile üyeleri belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şöyle:

Tahkim Kurulu

Başkan: Ali Günay.

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Başkan: Celal Demirtürk.

Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.

Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Başkan: Yiğit Örnek.

Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.

Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.

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