TFF'de seçim kararı çıkmadı: Hacıosmanoğlu karşıtı 5 istifa daha
TFF'de olağanüstü seçim tartışmalarının yaşandığı günde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimlerin planlanan takvimde yapılacağını yönetime ilettiği öne sürüldü. Toplantıda göreve devam kararına karşı gelen 5 kişi istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) merakla beklenen toplantıdan olağanüstü seçim kararı çıkmadı.
TFF açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.' dedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimlerin planlanan takvimde yapılacağını yönetime ilettiği öne sürülürken, toplantıda alınan karara karşı çıkan 5 ismin istifa ettiği bildirildi.
TFF'nin gündeminde olağanüstü seçim bulunmuyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, seçimlerin daha önce belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağını yönetim kurulu üyelerine ilettiği belirtildi.
İstifa etmem demişti
Hacıosmanoğlu, saat 14.00'teki toplantı öncesinde Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını verdi.
5 isim istifa etti
HT Spor'da yer alan habere göre, toplantıda çoğunluk görevine devam etme yönünde karar aldı. Bu karara karşı çıkan bazı isimlerin ise istifa ettiği bildirildi.
TFF'den istifa ettiği belirtilen 5 isim şöyle:
Mecnun Otyakmaz
Bilal Arslan
Mustafa Bozbağ
Zafer Bahadır Saraç
Murat Şahin