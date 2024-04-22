TFF'de seçim tarihi değişecek mi? Kesin cevap geldi...

Kulüpler Birliği adına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'tan oluşan heyet, Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından federasyondaki seçim tarihine ilişkin konuşan Özbek, TFF'nin ilan edilen tarihi değiştirmek istemediğini söyledi.

Özbek açıklamasında, "Bugün heyet olarak toplantıya geldik. Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiriyle bu toplantı amaçsız hale geldi. 'Uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyorduk ama siz bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dendi. 18 Temmuz'daki seçim tarihini federasyon değiştirmek istemediğini söyledi" ifadelerini kullandı.