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TFF’den açıklama: Süper Lig'de 3 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarına ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK müsabakaları Avrupa Kupaları nedeniyle ertelendi.

Haber Merkezi
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TFF’den açıklama: Süper Lig'de 3 maç ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Ligin 1. Haftasında oynanması gereken 3 maçın ertelendiğini açıkladı.  

Buna göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK müsabakaları Avrupa Kupaları nedeniyle ertelendi.

TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

TFF’den açıklama: Süper Lig'de 3 maç ertelendi - Resim : 1

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