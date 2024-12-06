TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı.

Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Buna göre verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig'den Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay kulüpleri 3 puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu kararın ardından Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, -1 puana geriledi.

İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, 1. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Erzurumspor, Esenler Erokspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Central Hospital Ümraniyespor'a ulusal lisans verdi.

Nesine 2. Lig'den ise 1461 Trabzon FK, Motolux 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derincespor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Diyarbekirspor, Anagold 24Erzincanspor, Fethiyespor, İskenderunspor, E Koleji Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor, Kırklarelispor, Menemen FK, Sarıyer, Somaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu kulüpleri de ulusal lisans aldı.

Kurul ayrıca, Trendyol Süper Lig'den Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Bellona Kayserispor, Nesine 2. Lig’den Artı Değer Vanspor, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları sebebiyle yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgenin sunulması için 13 Aralık'a kadar süre tanıdı.

Böylelikle 2024-25 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 45'i ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 3'üne UEFA lisansının verilmesi uygun görüldü.