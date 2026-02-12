TFF'den bahis soruşturması: 510 görevli PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

İşte PDFK'ya sevk edilenler...

1 - Abdulgafur Sak

2 - Abdulhalim Bilden

3 - Abdulkadir Sezer

4 - Abdulkadir Yalvaç

5 - Abdullah Akay

6 - Abdullah Tarık Dikmen

7 - Abdullah Ürek

8 - Abdullah Yener İnce

9 - Abdulrahim Karahan

10 - Abdurrahman Efe

11 - Abdurrahman Kandemir

12 - Adem Kalın

13 - Adem Tepealan

14 - Ahmet Anıl

15 - Ahmet Atacan Kaya

16 - Ahmet Cengizhan Ulucan

17 - Ahmet Çakır

18 - Ahmet Ertek

19 - Ahmet Furkan Yakan

20 - Ahmet Furkan Yürük

21 - Ahmet Gören

22 - Ahmet Selahattin Pazarlı

23 - Ahmet Tarlacı

24 - Ahmet Torlak

25 - Ali Cem Kaymaj

26 - Ali Çetin

27 - Ali Engeloğlu

28 - Ali Gassaloğlu

29 - Ali Gök

30 - Ali Muharrem Erzurum

31 - Ali Özdemir

32 - Ali Savaş Babat

33 - Ali Taşpınar

34 - Alihan Özay

35 - Anıl Kılıç

36 - Arda Çınar

37 - Arda Şimşek

38 - Artun Kırmızıoğlu

39 - Asker İlker Ay

40 - Atakan Gürgan

41 - Atakan Nazaroğlu

42 - Atalay Dostugür

43 - Aydın Balcı

44 - Aydın Kal

45 - Ayhan Kara

46 - Aykut Ademir

47 - Aykut Durmaz

48 - Aytekin Aydın

49 - Aytuğ Işık

50 - Aziz Can Çevik

51 - Bahadır Kaygusuz

52 - Barış Güven

53 - Barış Aydın

54 - Barış Çelebi

55 - Barış Kurtgöz

56 - Başar Yöngel

57 - Batuhan Erkan

58 - Batuhan Özdemir

59 - Batuhan Ünal Şimşek

60 - Baver Yazıcı

61 - Bayram Arın

62 - Bayram Saygılı

63 - Bayram Ülker

64 - Beraat Tungut

65 - Berdan İlen

66 - Berk Ersen

67 - Berk Gezer

68 - Berk Işıkol

69 - Berkan Aslan

70 - Berkay Cengiz

71 - Berkay Karslı

72 - Berkay Üstündağ

73 - Berke Çalıkoğlu

74 - Beyhan Demirci

75 - Bilal Okçu

76 - Bilal Tuncel

77 - Bilgehan Alp Memiş

78 - Bora Kaya

79 - Buğra Sarp

80 - Burak Özdemir

81 - Burak Ulukaya

82 - Burak Atasoy

83 - Burak Can Cantürk

84 - Burak Çimen

85 - Burak Kılınç

86 - Burak Kütükkıran

87 - Burak Subaşı

88 - Burak Yusuf Demir

89 - Burhan Samet Apaydın

90 - Burhan Sucu

91 - Bülent Ece

92 - Bülent Karkuş

93 - Bünyamin Enes İnal

94 - Can Güler

95 - Can Yüksel

96 - Canalp Mandacı

97 - Canpolat Selçuk

98 - Cem Erol

99 - Cem Yılmaz

100 - Cemal Karakaya

101 - Cengiz Kaya

102 - Cengiz Kazdal

103 - Cengiz Toprak

104 - Cenk Özyılmaz

105 - Cihan Aykut

106 - Cihan Birinci

107 - Cihangir Yılmaz

108 - Coşkun Bayram

109 - Cumali Namlı

110 - Çağatay Kaşıkcı

111 - Çağlar Kutlu

112 - Çağlayan Cücen

113 - Çetin Adil Erken

114 - Davut Kilvan

115 - Demir Ali Başkan

116 - Demirhan Eren

117 - Deniz Karayel

118 - Deniz Kömürcü

119 - Deniz Satılmış

120 - Derda Vatansever

121 - Derya Önal

122 - Dila Akdemir

123 - Dursun Işık

124 - Ebubekir Arık

125 - Ecevit Aktaş

126 - Ekrem Geldegül

127 - Emin Kars

128 - Emir Ateşdağlı

129 - Emirhan Okur

130 - Emirhan Türkeri

131 - Emrah İşbilir

132 - Emrah Urtekin

133 - Emre Fettahoğlu

134 - Emre Akyol

135 - Emre Batuhan Akca

136 - Emre Gökçe

137 - Emre Gürkan Kurt

138 - Emre Şengil

139 - Emre Taşcı

140 - Emre Uçar

141 - Emre Yeşil

142 - Emrullah Ağralı

143 - Ender Topaloğlu

144 - Enes Gül

145 - Enes Kars

146 - Enes Nalbant

147 - Eralp Atay

148 - Eray Ulu

149 - Ercan Özdemir

150 - Ercan Öztürk

151 - Ercan Yılmaz

152 - Erdal Özakan

153 - Erdem Özyeşil

154 - Erdinç Özdemir

155 - Eren Akın

156 - Eren Can Eser

157 - Eren Sarıgül

158 - Eren Sarım

159 - Ergülü Altunkaya

160 - Erhan Günel

161 - Erhan Sulukan

162 - Erkan Akın

163 - Erkan Kahraman

164 - Erkan Varlı

165 - Erkan Yılmaz

166 - Erkin Çakar

167 - Ersin Öktem

168 - Erşan Soğancı

169 - Ertaş Şimşek

170 - Ertuğrul Yurdagül

171 - Evrim Zincidi

172 - Eyüp Emre Yeşiller

173 - Eyüp Güler

174 - Faruk Pektaş

175 - Fatih Ayhan

176 - Fatih Burak Bay

177 - Fatih İnal

178 - Fatih Nar

179 - Fatih Özdemir

180 - Fatih Şaban Yılmaz

181 - Fatih Tobakçal

182 - Fehmi Atay

183 - Ferdi Selek

184 - Ferhat Boz

185 - Ferhat Gökaşar

186 - Ferhat Taş

187 - Ferhat Yanç

188 - Fethi Fıstıkcı

189 - Feyyaz Ayhan Sezen

190 - Fırat Günay

191 - Fırat Soğuk

192 - Fırat Yıldırım

193 - Fuat Merdane

194 - Furkan Yurtcu

195 - Furkan Çelebi

196 - Furkan Güzel

197 - Furkan Kuru

198 - Furkan Özkan

199 - Galip Küçükgenç

200 - Galip Tolga Ertürk

201 - Gamze Özdeveci

202 - Garip Bozoğlan

203 - Gezgin Öztürk

204 - Gizem Ersoy

205 - Gökberk Usanmaz

206 - Gökhan Yıldırım

207 - Gökhan Ayar

208 - Gökhan Engin

209 - Gökhan Özhan

210 - Gökhan Tokcan

211 - Gültekin Topuz

212 - Gürbey Kahveci

213 - Gürkan Çelik

214 - Hakan Çelebi

215 - Hakan Güney

216 - Hakan Küçük

217 - Hakan Tekin

218 - Hakkı Aytaç

219 - Haldun Bayrak

220 - Halil Boran Çiftlik

221 - Halil Yıldırım

222 - Hamza Karakılıç

223 - Harun Dobruca

224 - Hasan Alaş

225 - Hasan Ayvat

226 - Hasan Hartuç

227 - Hasan Hüseyin Küçük

228 - Hasan Karahan

229 - Hasan Sandal

230 - Hasan Yıldız

231 - Hatice Özlem Okka

232 - Haydar Yılmaz

233 - Hıdır Can Koyun

234 - Hidayet Deniz Çınar

235 - Hikmet Bilgin

236 - Hulusi Coşkun

237 - Hüseyin Dora

238 - Hüseyin Günaydın

239 - Hüseyin Kurnaz

240 - Hüseyin Önal

241 - Hüseyin Öresin

242 - İlyas Gökhan Günaydın

243 - İbrahim Can Sürer

244 - İbrahim Emirleroğlu

245 - İbrahim Eren

246 - İbrahim Ethem İraz

247 - İlhan Demir

248 - İlhan Yürüker

249 - İlyas Ergün

250 - İlyas Fidan

251 - İrem Bahar

252 - İrfan Korkmaz

253 - İsa Anamas

254 - İsa Zeyrek

255 - İsmail Çalık

256 - İsmail Ergün

257 - İsmail Erman Büyükgök

258 - İsmail Gökdemir

259 - İsmail Mert Cangüven

260 - İsmail Üstün

261 - İzzet Pekcan

262 - Kaan Baydak

263 - Kaan Özensoy

264 - Kadir Beşiktaş

265 - Kadir Can Tuncel

266 - Kadir Yağız

267 - Kazım Bayram

268 - Kazım Emre Çağan

269 - Kemal Erol

270 - Kemal Özbek

271 - Kenan Yalçın

272 - Kerim Çakmakçı

273 - Kıvanç Büyğkesen

274 - Koray Akyüz

275 - Kutay Caner

276 - Kutlu Akbaş

277 - Kürşat Yarar

278 - Latif Gülpınar

279 - Levent Ersoy

280 - Levent Özkan

281 - Lezgin San

282 - Mahmut Bolat

283 - Mahmut Çalış

284 - Mahmut Uğur Çilkız

285 - Maria Kasar

286 - Mehmet Bulut Demircan

287 - Mehmet Can Otay

288 - Mehmet Can Savcı

289 - Mehmet Can Şentürk

290 - Mehmet Emin Göktaş

291 - Mehmet Emre Çalışkan

292 - Mehmet Ergel

293 - Mehmet Kamuran Polat

294 - Mehmet Kocaman

295 - Mehmet Mustafa Oruçoğlu

296 - Mehmet Nail Özer

297 - Mehmet Olgun

298 - Mehmet Öz

299 - Mehmet Rahmi Alpözgen

300 - Mehmet Sedat Güzel

301 - Mehmet Sülün

302 - Mehmet Tosun

303 - Mehmet Vergili

304 - Mehmet Yıldız

305 - Mehmet Yiğit

306 - Mehmet Zeki Yakut

307 - Melih Biçer

308 - Mert Irmak

309 - Mert Meral

310 - Mert Merdin

311 - Mert Ulu

312 - Mertcan Püskül

313 - Mertcan Taktekin

314 - Mestan Hüseyin Çilekçi

315 - Mesut Engin Korkusuz

316 - Mesut Eroğlu

317 - Mesut Şahintürk

318 - Metin Özdemir

319 - Metin Yaktı

320 - Mevlüt Engin

321 - Muammer Gögce

322 - Muas Sefkan İşlek

323 - Muhammed Ali Dinç

324 - Muhammed Demirtaş

325 - Muhammed Fatih Yeniay

326 - Muhammed Furkan Karadeniz

327 - Muhammed Sadık Seferoğlu

328 - Muhammet Can

329 - Muhammet Say

330 - Muharrem Kocaman

331 - Muharrem Sönmez

332 - Muharrem Uğur Yavuz

333 - Murat Adıgüzel

334 - Murat Ağcadağlı

335 - Murat Bozkurt

336 - Murat Çağlar Özçelik

337 - Murat Çalışkan

338 - Murat Dost

339 - Murat Şahin

340 - Murat Tekşen

341 - Murat Yamaç

342 - Mustafa Atılgan Güç

343 - Mustafa Bostancı

344 - Mustafa Cem Bozkurt

345 - Mustafa Güvercin

346 - Mustafa İşbitirici

347 - Mustafa Kağan Coşkun

348 - Mustafa Meriç

349 - Mustafa Onur Serbest

350 - Mustafa Övüş

351 - Mustafa Terzi

352 - Mustafa Ümit Can Dölek

353 - Mustafa Yiğit Soylu

354 - Mustafacan Kara

355 - Muzaffer İnan

356 - Müslüm Serhan Acar

357 - Nasır Ali Tokmak

358 - Nida Koyun

359 - Nihat Eke

360 - Numan Çaltulu

361 - Nuri Aslan

362 - Nuri Uluer

363 - Oğuz Kaan Baştuğ

364 - Oğuzhan Emre Akın

365 - Oğuzhan Kolot

366 - Oğuzhan Şimşek

367 - Oğuzhan Turkay

368 - Oktay Baş

369 - Oktay Özkan

370 - Olcay Karakaş

371 - Onur Çetiner

372 - Onur Gönül

373 - Onur Kılınç

374 - Orçun Sarıoğlu

375 - Orhan Elkan

376 - Orhan Özdemir

377 - Orhan Yıldırım

378 - Osman Birinci

379 - Osman Doğru

380 - Osman Duran

381 - Ozan Aldatmış

382 - Ozan Erbil Alicanoğlu

383 - Ozan Onur Kurt

384 - Ökkeş Çayırcı

385 - Ömer Buzbuz

386 - Ömer Çakır

387 - Ömer Emre Şenel

388 - Ömer Faruk Tütüncü

389 - Ömer Faruk Yıldırım

390 - Ömer Fidan

391 - Ömer Genç

392 - Ömer Temel

393 - Ömür Poğda

394 - Önder Bozbay

395 - Özde Ezel Oruç

396 - Özgün Evrim Peker

397 - Özgür Durgun

398 - Özgür Naç

399 - Özgür Savaş Bilgen

400 - Özgür Taka

401 - Özgür Yalçın

402 - Özkan Aktuğ

403 - Özkan Özkan

404 - Özmen Gürbüz

405 - Pelin Çete

406 - Ramazan Ebru

407 - Ramazan Emre Kılıç

408 - Ramazan Gözüküçük

409 - Raşit Şimşek

410 - Rıdvan Erdem

411 - Safa Parlak

412 - Saitnur Işık

413 - Salih Gürel Güreli

414 - Samet Can Ünal

415 - Saruhan Karaman

416 - Saygın Engin Yamçici

417 - Seçkin Şenışık

418 - Sedat Ekin

419 - Sedatcan Taşdemir

420 - Sefa Yıldıran

421 - Sefer Güreller

422 - Selçuk Gülfidan

423 - Selçuk Kara

424 - Selçuk Serbest

425 - Selim Can Akçe

426 - Selim Kayalı

427 - Semih Özdemir

428 - Semihcan Keleş

429 - Sercan Sayaral

430 - Sercan Yılmaz

431 - Serdar Atasoy

432 - Serdar İpek

433 - Serhat Özer

434 - Serhat Talaş

435 - Serkan Volkan Sarı

436 - Sertan Tavukçu

437 - Sezgin Ağun

438 - Sinan Erim

439 - Sinan Korkmaz

440 - Sinan Ummak

441 - Soner Karagülle

442 - Soner Karateke

443 - Sultan Murat Avcı

444 - Süleyman Onur Soysal

445 - Süleyman Özçakır

446 - Şahin Aktulun

447 - Şevket Kırılmış

448 - Şükrü Yiğenoğlu

449 - Taylan Karslı

450 - Taylan Özgür Cantürk

451 - Tevfik Erdem Özbilen

452 - Tolga Akyol

453 - Tolga İhsan Kaplan

454 - Tolga Karataş

455 - Tolgay Sever

456 - Tolunay Nur Uzunlar

457 - Tugay Borazan

458 - Tuncay Kurt

459 - Turgay Aktürk

460 - Turgay Cankurtaran

461 - Tüncer Yokuş

462 - Ubeydullah Küçükakçalı

463 - Ubeydullah Ongen

464 - Ufuk Küçük

465 - Uğur Deniz

466 - Uğur Duman

467 - Uğur Yıldız

468 - Uğur Zorçelik

469 - Umut Can Özcan

470 - Umut Doğan

471 - Ümit Orazali

472 - Ümmügülsüm Yılmaz

473 - Ünal Keskin

474 - Vedat İlhan

475 - Veli İdgü

476 - Veli Keskin

477 - Veli Yücel

478 - Veysi Sevim

479 - Volkan Memiş

480 - Vural Akyıldız

481 - Yasin Aşık

482 - Yasin Dağaşan

483 - Yasin Genç

484 - Yavuz Lima

485 - Yener Sadıklar

486 - Yener Usta

487 - Yıldırım Bakır

488 - Yılmaz Renksizkaya

489 - Yılmaz Şenci

490 - Yiğit Ferhat Eşbilen

491 - Yiğit Okcu

492 - Yunus Baydilek

493 - Yunus Emre Battal

494 - Yunus Eroğlu

495 - Yunus Hakan Kırtaş

496 - Yunus Özekinci

497 - Yunus Taşkın

498 - Yunus Tülek

499 - Yusuf Bakan

500 - Yusuf Mercan

501 - Yusuf Özyurt

502 - Yusuf Samuk

503 - Yusuf Yılmaz

504 - Yücel Baştürk

505 - Yücel Yılmaz

506 - Zafer Aztopal

507 - Zafer Nemutlu

508 - Zafer Yılmaz

509 - Zeynep Sırma Çabuk

510 - Zübeyr Çiçek