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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Gerekli disiplin cezaları için tüm çabayı göstereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın, Sivasspor maçında sakatlanmasına neden olan pozisyon hakkında, "Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

İHA
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TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Gerekli disiplin cezaları için tüm çabayı göstereceğiz
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur" denildi.

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