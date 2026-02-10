TFF’den Beşiktaş Stadı için ihale kararı: Şartname detayı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Stadyumu ile ilgili yeni bir ihale sürecini başlattığını duyurdu. TFF, “UELF 2026 Müsabakası kapsamında Beşiktaş Stadyumu tribün koltuklarının sökülmesi, depolanması ve yeniden montajı” işine yönelik ihale yapılacağını resmen duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek çalışmaların detayları da federasyon tarafından hazırlanan kapsamlı bir dosya ile kamuoyuna sunuldu. Dosyada, stadyumda yapılacak düzenlemeler ve teknik süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

İlan detayları

İhale ilanının detaylarını açıklayan TFF, ''İstekliler, tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva Beykoz/İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Direktörlüğüne 20.02.2026 Cuma günü saat 16:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir'' ifadelerine yer verdi.

İhaledeki tek şart

Türkiye Futbol Federasyonu, ihaledeki tek şartı açıkladı. Yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatların final maçının bitiminden en geç 7 gün içinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

1800 koltuk sökülecek

Yapılan çalışmalar kapsamında bin 800 adet koltuğun sökülecek ve yerine yeniden montaj yapılacak.

Koltuklarda yapılacak işlemler şu şekilde:

Sökülecek Koltuk Adet: 1800 Adet

Montaj Koltuk adet: 1800 Adet

Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Söküm: 880 Adet

Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Montaj: 880 Adet

Koltuk Altı Platform Söküm: 7 Adet

Koltuk Altı Platform Montaj: 7 Adet

Deplasman Tribünü Fens/ Kapamaların Sökülmesi

Deplasman Tribünü Fens/ Kapmaların Montajı

Sponsorluk Yazılı Koltukların Geçici Karıştırılması ve Eski Haline Getirilmesi:

200 Adet Söküm X 2 = 400 Adet Söküm

200 Adet montaj X 2 = 400 Adet Montaj

Beşiktaş'a sponsor olan Tüpraş, Gain ve Sportoto yazılı koltuklar, Avrupa Ligi final maçı için okunmayacak ve gözükmeyecek şekilde kaldırılacak.