TFF'den dijital materyallerin silindiği iddialarına suç duyurusu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu’nun bazı üyelerinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında VAR odasında yapılan incelemeye ilişkin açıklama yayımladı.

Federasyon, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki VAR odasında dün öğle saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin inceleme gerçekleştirdiğini bildirdi.

İşlemlerin, ilgili departmanlarda görev yapan TFF yetkililerinin bilgisi ve katılımıyla yürütüldüğü belirtildi.

"Suç duyurusu yapılacak"

İncelemenin ardından bazı mecralarda yayımlanan “Hakem İşleri Departmanı’ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi” ifadeleri yalanlanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."