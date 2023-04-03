TFF'den hükmen mağlubiyetler ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Double Pass ile yapılan iş birliği anlaşmasında konuşan Büyükekşi, "Depremden hemen sonra 10 Şubat'ta çekilme talebinde bulunan kulüplerin haklarını kabul ettik. Sezon içinde oynadıkları maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonrasının 3-0 hükmen mağlup edilmesi kararı aldık. O tarihten beri lig devam ediyor. Oynamayan kulüpler, 2022-2023 sezonunda 3-0 galip olarak devam ediyorlar. Çekilen takımların hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik." diye konuştu.

Biz yeni bir karar almadık

Kararı aceleyle almadıklarını ifade eden Büyükekşi, şunları söyledi:

"Aceleyle bir karar almadık. Bundan önceki geçmiş uygulamalara, 30 yıldır uygulanan kararlara baktık. Samsunspor'la başlayıp deprem, sel felaketlerinde TFF hep aynı kararı almıştır. Bir takım herhangi bir şekilde ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatikman 3-0 mağlup olur. Oynadığı maçlar silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Kartlar, ödemeler olmuştur. Uygulama açık ve şeffaf. Yapılan hep aynı. O zamana kadar oynanan maçlar tescil edilir. Alanya Kestelspor trafik kazası geçirdi ve 9 oyuncu yaralandı. Onlara 'Bu zamana kadar maçlarınız tescil edilir. Bundan sonrası 3-0 hükmen kabul edilir. Bu şekilde devam edersiniz. Çekilirseniz de sizi küme düşürmeyiz' dedik. Bunun aynısı Samsunspor'a da olmuştur. Biz yeni bir karar almadık."

Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz

Kulüplerin çoğunluğunun aldıkları kararı desteklediğini söyleyen Büyükekşi, "Herhangi bir mücbir sebep olmasaydı bu takımlar 3-0 mağlup oldukları için küme düşerlerdi. Ortada bir deprem var. Küme düşmeme konusunda onlara olanak sağladık. Yenilmiş olsalar bile düşmeyeceklerine yönelik bir karar aldık. Süper Lig'den 4 takım düşüyordu, bunu 2'ye düşürdük. Kulüpler Birliğinin bir karar alma yetkisi yok. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Cuma akşamı geç saatlerde müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. Gaziantep FK ve Hatay'ı çıkarırsak 11 kulüp bunun tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligi güzel bir şekilde devam ettirelim ve marka değerine zarar vermeyelim." şeklinde konuştu.

Devre arası paylaşım yapma modası başladı

MHK Başkanı Lale Orta'nın son zamanlarda eleştirilmesi ile ilgili de konuşan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Naklen yayın gelirlerinin düşmesinden biz de kulüpler de şikayet ediyoruz. Marka değerini koruma adına dikkatli davranmıyoruz. Bu tür söylemleri doğru bulmuyoruz. Devre arası paylaşım yapma modası başladı. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor. Önce kendi hocalarıyla, futbolcularıyla ilgilenmelerini istiyoruz. Hakemler mutlaka hata yapabilir. Önemli olan iyi niyetli olması. MHK başkanını yeni değiştirdik. Başka bir düşüncemiz yok. Ligin son 10 haftasına girdikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme yarışı kızışınca büyük bir strese sebep oluyor. Bir yandan sosyal medyayla, basınla hakemleri baskı altına almayalım. Hakemler ne kadar stressiz olursa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. TFF her kulübe eşit mesafededir."

Dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yöneten Halil Umut Meler'e yönelik Beşiktaş cephesinin "manuel atama" yönündeki eleştirisini de cevaplayan Büyükekşi, "O konuda yanlış anlaşılma var. Sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı, diğer hakemler algoritmayla atandı. MHK'nın böyle bir talebi oldu. Belçika'da da böyle uygulamalar oluyor. Bazen en zor maça manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de MHK'ya izin verdik. Yapılan atamayı şeffaflık gereği açıkladık." ifadelerini kullandı.