TFF'den karar çıktı: Yabancı kuralında değişiklik yapılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralı konusunda açıklama yaptı.

TFF, kuralda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda uygulanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi’nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri’ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.