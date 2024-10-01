  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF'den karar: Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

TFF'den karar: Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'den karar: Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'un Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmadaki tehdidi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor ve Beşiktaş'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile 6. haftada oynanan derbideki sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Kocaelispor ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller nedeniyle disipline yollandığı kaydedildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haberGalatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haberSpor

 

Çağlar Söyüncü sakatlandı: Fenerbahçe'den açıklama geldiÇağlar Söyüncü sakatlandı: Fenerbahçe'den açıklama geldiSpor

 

Spor
Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber
Galatasaray'da Victor Osimhen'den kötü haber
Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü!
Milli tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, dünya üçüncüsü!
Acun Ilıcalı: Bu oynanan futbol değil
Acun Ilıcalı: Bu oynanan futbol değil
Sırbistan'a alınmıştı: Beşiktaş - Hapoel maçı tekrar İstanbul’a alındı
Sırbistan'a alınmıştı: Beşiktaş - Hapoel maçı tekrar İstanbul’a alındı
Galatasaray sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Galatasaray sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti