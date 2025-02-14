TFF'den Konyaspor'a 1 milyon TL'nin üzerinde rekor ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıkladı.

Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 yenilen Tümosan Konyaspor, iptal edilen 3. gol için tepki göstermişti.

TFF, Konyaspor'a "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 1 milyon lira ceza kesti.

Kulübün yanı sıra Başkan Ömer Korkmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti, kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin'e 1 maç ceza ve 58 bin 500 lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira para cezası ve tribün cezaları verildi.