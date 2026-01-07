TFF’den kulüplere 'bahis reklamı' talimatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7 Ocak Çarşamba sabahı profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplere resmi bir bildirim gönderdi. Yazıda, yasal bahis sitelerine ait reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiği duyuruldu.

“Yürütmenin durdurulması” kararı doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı

TFF’nin kulüplere ilettiği açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından bildirilen “yürütmenin durdurulması” kararı doğrultusunda hareket edildiği vurgulandı. Bu kapsamda, Türkiye’de faaliyet gösteren bahis sitelerine ait tüm reklam, sponsorluk ve pazarlama faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

“Siyah sticker ile kapatın”

Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum’un aktardığına göre, TFF kulüplerden stadyum içi ve çevresinde yer alan yasal bahis reklamlarının tamamının siyah sticker ile kapatılmasını istedi. Uygulamanın, kulüplerin ev sahibi olduğu ilk müsabakaya kadar tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Federasyon yazısında, talimata uymayan kulüplerin TFF tarafından görevlendirilen temsilciler aracılığıyla raporlanacağı da açıkça belirtildi.

Talimatın ardından TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan yasal bahis şirketlerine ait lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Bu adım, federasyonun bahisle ilgili süreçte kapsamlı bir geri çekilme politikası izlediği şeklinde yorumlandı.