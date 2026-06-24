TFF’den Paraguay maçı için FIFA’ya başvuru: Türkiye - Paraguay maçı yeniden mi oynanacak?

Paraguay maçında bir futbolcunun, yere düşen hakeme ait saati alıp bileğine taktığı iddiası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) karşılaşmanın yeniden oynanması için FIFA’ya başvurduğu öne sürüldü. Ancak FIFA’nın, hakemin yedek saat kullandığını ve bu durumun oyunun akışını ya da hakem kararlarını etkileyecek bir zafiyet oluşturmadığını belirterek talebi reddettiği iddia edildi.

Hakemin saati krizi gündemde

Sabah gazetesinde yer alan habere göre TFF, Paraguay maçının 45. dakikasında meydana gelen bir olay nedeniyle FIFA nezdinde girişimde bulundu. İddiaya göre, karşılaşma sırasında yere düşen hakemin saatini bir Paraguaylı futbolcu alarak kendi bileğine taktı. Yaşanan gelişmenin ardından federasyonun, müsabakanın yeniden oynanması talebiyle FIFA'ya başvurduğu ileri sürüldü.

FIFA’dan TFF’nin Paraguay maçı talebine ret

Haberde aktarılan bilgilere göre FIFA, TFF'nin maçın tekrar edilmesi yönündeki talebini kabul etmedi. Kararda, söz konusu olayın hakemin görevini yerine getirmesine engel teşkil etmediği ve müsabakanın yeniden oynanmasını gerektirecek bir durum oluşmadığı belirtildi.

Kararda "ikinci saat" vurgusu

FIFA'nın değerlendirmesinde, hakemin yedek olarak ikinci bir saat kullandığına dikkat çekildi.

Kurumun TFF'ye ilettiği yanıtta, "Talimatlar açık. Görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ancak bu durum hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini ortaya koymuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da süreçle ilgili değerlendirmesinde, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği öne sürüldü.