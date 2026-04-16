TFF'den saygı duruşu ve siyah kol bandı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okula yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler anısına tüm profesyonel liglerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir"