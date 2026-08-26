TFF'den yabancı oyuncu kuralında Türkiye Kupası düzenlemesi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezondaki yabancı kuralında yapılan değişikliği resmen açıkladı. Federasyondan, “2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde Değişiklik” başlığıyla yapılan açıklamada değişikliğin detaylarına yer verildi.

Açıklamada A takım listesine yazılamayan futbolcuların Türkiye Kupası maçlarında belirlenen koşullar dahilinde oynatılabileceği belirtildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir."

Açıklamada ayrıca, “İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir.”