TFF'den 'yabancı VAR' hakemi açıklaması geldi! Hangi maçlarda başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de hakem kararları nedeniyle kulüpler arasında yaşanan tartışmaların önüne geçmek için 'Yabancı VAR' uygulamasının başlanmasına karar verdi.

Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, ligin ikinci yarısında başlaması beklenen yabancı VAR uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, uygulamanın devreye alınacağı maçlarla ilgili konuştu.

"Polemikleri önlemek için yabancı var hakemine kapımızı açtık"

NTV'ye konuşan Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

Hangi maçlarda uygulanacak?

Otyakmaz, "Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."