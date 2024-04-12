TFF'den yabancı VAR kararı

TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

Federasyonun İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR'ın görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; VAR yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

* MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

* Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

* Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.