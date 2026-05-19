Küme düşme kaldırılacak mı? TFF'den açıklama yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, son dönemde Türk futbolunda gündem olan yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına yönelik yürüttüğü incelemelerde dikkat çeken yeni gelişmeler ortaya çıktı.

“Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil"

TFF’den yapılan açıklamada, kamuoyunda tartışılan “küme düşmenin kaldırılması” ya da liglerin mevcut haliyle tescil edilmemesi gibi bir gündemlerinin bulunmadığı vurgulandı.

Federasyon cephesinden yapılan açıklamada, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür” ifadeleri kullanıldı.

Kimlik bilgileri talep edildi

Öte yandan soruşturmaların kapsamının genişletildiği öğrenildi. TFF’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen kulüp başkanları ve yöneticilere ilişkin kimlik bilgilerini talep ettiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu liste, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan toplam 139 kulübü kapsıyor. Yaklaşık 2 bini aşkın yöneticiye ait bilgilerin yarın TFF’ye iletilmesi bekleniyor.

İşlem kayıtları talep edilecek

Federasyonun, bahis oynadığı belirlenen isimlere ilişkin detaylı işlem kayıtlarını da yasa dışı bahis sitelerinden talep edeceği ve inceleme sürecinin bu veriler doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

Türk futbolunda son dönemde art arda gündeme gelen soruşturmaların ardından TFF’nin atacağı adımların, disiplin süreçleri ve olası yaptırımlar açısından belirleyici olması bekleniyor.