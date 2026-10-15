TFF'nin acı günü: Eski başkan hayatını kaybetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Erdoğan Ünver yaşamını yitirdi.
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.
TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.