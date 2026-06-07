  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi
Takip Et

TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi
Takip Et

TFF Olağan Mali Genel Kurulu 182 delegenin katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Olağan mali genel kurulunda, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 döneminin bütçesi de onaylandıktan sonra genel kurul sona erdi.

Dilan Polat'ın ardından Mükremin Gezgin'in hesabına da erişim engeli getirildiDilan Polat'ın ardından Mükremin Gezgin'in hesabına da erişim engeli getirildiGündem

 

Bakan Fidan: İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyorBakan Fidan: İsrail, müzakereleri sabote etmek için elinden geleni yapıyorGündem

 