  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF'nin olağan mali genel kurul tarihi belli oldu
Takip Et

TFF'nin olağan mali genel kurul tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan mali genel kurul tarihi açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'nin olağan mali genel kurul tarihi belli oldu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Ankara JW Marriott Otel'de 9 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de yapılması planlanan genel kurulun, çoğunluğun sağlanamaması halinde 10 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de, ikinci oturumda da çoğunluğun sağlanamaması durumunda 17 Temmuz Perşembe günü aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan bütçenin de kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacağı kaydedildi.

TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satacak: İşte başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...Ekonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 24 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 24 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorBakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Petrol fiyatları geri çekildi: Akaryakıta indirim gelecek mi?Petrol fiyatları geri çekildi: Akaryakıta indirim gelecek mi?Ekonomi

 

Spor
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi karıştı: Ali Koç araya girdi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi karıştı: Ali Koç araya girdi
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti
PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk istifa etti
“Kahramanmaraş’a yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz”
“Kahramanmaraş’a yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz”
MKE Ankaragücü, Single Development ile sponsorluk anlaşması yaptı
MKE Ankaragücü, Single Development ile sponsorluk anlaşması yaptı
Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurul toplantısı başladı