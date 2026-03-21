Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da sprint yarışını 18. sırada bitirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ikinci durak olan Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışını 18. sırada tamamladı.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.