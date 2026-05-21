Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'da forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta gerçekleştirilen kutlamada gözyaşları içinde sahneye çıkan Lucas Torreira'nın menajeri, katıldığı canlı yayında "ayrılık" haberlerine açıklık getirdi.

Galatasaray'da 4 Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası şampiyonlukları kazanan Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamasında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Kutlama öncesinde İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan 30 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almaması "ayrılık" iddiasını beraberinde getirdi.

2028 yılına kadar kontratı bulunan Torreira için menajerinden açıklama geldi.

"Takımda kalacak"

Uruguay'da yayın yapan Carve Deportiva'ya konuşan Pablo Bentancur, Galatasaray'ın Türkiye futbol tarihinde görülmemiş bir başarı yakalamak istediğini belirtirken, kulübün üst üste 5'inci şampiyonluk için çalışmalara başladığını söyledi.

Torreira'nın menajeri, "Yönetimin planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5'inci şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

"Mauro Icardi takımdan ayrılacak"

Galatasaray'ın Torreira planını canlı yayında açıklayan Bentancur, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Mauro Icardi'nin ise takımdan ayrılacağını iddia etti.

