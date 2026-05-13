Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran kişi tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafe önünde meydana gelen olayda 32 yaşındaki Y.Y., Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya saldırıda bulundu. Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheli, bindiği takside Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Y.Y isimli kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık durumu nasıl

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma bulunmadığı öğrenildi.

Torreıra'nın ifadesi

İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan Lucas Torreira'nın ifadesinin tamamı ortaya çıktı. Saldırganın neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söyleyen Torreira'nın ifadesinin tamamı ise şöyle:

"Bir erkekle fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkeğin yanıma doğru geldiğini gördüm. Onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım. Kendimi korumaya çalıştım, o sırada orada bulunan şoförüm Eray Saylan ve arkadaşım David Caceres beni korumak ve şahsı uzaklaştırmak amacıyla yanıma geldiler. Bizi ayırdıktan sonra şahıs taksiye binerek uzaklaşmaya çalıştı. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım.