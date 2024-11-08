Tottenham maçında sakatlanmıştı: Mauro Icardi sezonu kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Icardi sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."

"Daha iyi bir şekilde geri döneceğim..."

Arjantinli golcü sakatlığının açıklanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Icardi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkürler."