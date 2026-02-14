Tottenham'da Igor Tudor dönemi

Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Thomas Frank'in boşluğunu tanıdık bir isimle doldurdu.

İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ayrıca Hajduk Split, PAOK, Udinese, Verona, Marsilya, Lazio ve son olarak da Juventus'ta görev yaptı.

Igor Tudor, Juventus döneminde 24 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1,58 puan ortalaması yakaladı.