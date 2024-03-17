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Trabzon'da taraftar sahaya indi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Haber Merkezi
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Trabzon'da taraftar sahaya indi
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından futbolcuların sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi. Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

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