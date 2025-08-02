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Trabzonspor 58. yaşında! Törenler Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf edilecek

Trabzonspor, İstanbul'da kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutlayacak. Program "Mattia Ahmet Minguzzi"ye ithaf edilecek.

Haber Merkezi
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Trabzonspor 58. yaşında! Törenler Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf edilecek
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Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kapsamında İstanbul'daki kutlama programı "Mattia Ahmet Minguzzi"ye ithaf edilecek.

Sütlüce Sahili'nde kutlama yapılacak

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca yarın Sütlüce Sahili'nde kutlama programı organize edileceği belirtildi.

Etkinlik Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenecek

Açıklamada, "Gurbetçi Gençler Taraftar Grubumuzun her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlik, bu yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenerek daha derin bir anlam kazanacak. 3 Ağustos Pazar saat 15.00'te Sütlüce'de gerçekleşecek bu büyük buluşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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