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Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı duyurdu: Boş sözleşmeye imza attı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

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