  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor açıkladı: İki oyuncu kadro dışı bırakıldı
Takip Et

Trabzonspor açıkladı: İki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor açıkladı: İki oyuncu kadro dışı bırakıldı
Takip Et

Trabzonspor'da, oyuncular Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli olduTrabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli olduSpor
Galatasaray kararını verdi: Sözleşmesi feshedildiGalatasaray kararını verdi: Sözleşmesi feshedildiSpor

 