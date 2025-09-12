Trabzonspor, Andre Onana'nın maliyetini duyurdu

Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bir yıl kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Andre Onana'nın bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Andre Onana ile bir yıllık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödenecektir." denildi.