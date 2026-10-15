Trabzonspor Avrupa'ya 4 gollü galibiyetle başladı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'a konuk oldu. Tammelan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-2 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu, 44. dakikada Mohamed Salah ile 47 ve 90+1. dakikalarda Franculino Dju kaydetti. Salah mücadelede bir de asist yaptı. KuPS'un gollerini de 54. dakikada Pennanen ile 90+6. dakikada Engvall attı.

Ayrıca Trabzonspor kalecisi Andre Onana bir penaltı atışında gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne üç puanla başlarken KuPS, sıfır puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor, 22 Kasım Perşembe günü sahasında Hearts'ı konuk edecek.