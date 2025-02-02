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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, Umut Dilan Bozok ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini ve oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Dilan Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umut Bozok'a fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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