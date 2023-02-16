Trabzonspor, Basel'i 1-0 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre’nin Basel takımını konuk eden Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. Bordo-mavililer 65. dakikada Larsen'in golüyle öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-0 sona erdi. Maçın rövanşı 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken, Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı.

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız" ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı. Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı. Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.