  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında iptal edilen gol nedeniyle takımı sahadan çekmeyi bile düşündüklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, konuşmasında"Bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi! Bu iş böyle yürümez. Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum. İki takım açısından da söylüyorum. Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu olmaz, bunu yaptırmayacağız. Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdiHakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdiSpor

 

Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçtiFenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçtiSpor

 

Spor
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdi
Hakem Ozan Ergün, FB - TS maçında 2 kez VAR'a gitti, karar değiştirdi
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti
Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!
Buse Naz Çakıroğlu dünya ikincisi oldu!