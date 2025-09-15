  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’ye yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Ertuğrul Doğan açıklamasında, “Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yanıt verdi

Başkanımız Ertuğrul Doğan’dan açıklama

"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

 FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.

FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.

 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

 Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur!

 Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.

 Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı"

Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik 'Kulüpler Birliği' kararı: Faaliyetleri askıya aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kritik 'Kulüpler Birliği' kararı
Seferihisar’da pedallar İzmir için döndü
Seferihisar’da pedallar İzmir için döndü
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
Ergin Ataman "En Değerli Başantrenörü" seçildi
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı heyecanı Galata Kulesi'ne yansıdı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük
Trabzonspor Başkanı Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük