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Trabzonspor-Beşiktaş maçına İspanyol VAR hakemi

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi İspanyol Raul Martin Gonzalez Frances oldu.

Haber Merkezi
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Trabzonspor-Beşiktaş maçına İspanyol VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş bu akşam saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belirlendi. Mücadelenin VAR hakemi İspanyol Raul Martin Gonzalez Frances oldu.

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