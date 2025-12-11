  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Takip Et

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan ve merakla beklenen karşılaşması Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Takip Et

Süper Lig’in 16. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü Papara Park’ta Beşiktaş’ı ağırlayacak. Dev mücadelede düdük çalacak hakem de açıklandı.

Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı (Video)Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı (Video)Gündem

 

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildiMert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Silivri'ye sevk edildiGündem

 