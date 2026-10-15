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Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında Cihan Aydın'ın düdük çalacak.

Haber Merkezi
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Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

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