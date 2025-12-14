Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

  1. Ekonomim
Trabzonspor, bugün sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverleri önemli bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor, bugün sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Papara Park’ta oynanacak derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek ve mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak

MHK'den bugün yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi de belli oldu. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin'in oturacağı açıklandı. Maçta AVAR Mehmet Kısal olurken AVAR2'de de İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev alacağı belirtildi.

