  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor, Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı
Takip Et

Trabzonspor, Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor, Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı
Takip Et

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 5 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Solskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup ettiSolskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup ettiSpor

 

Yabancı VAR hakemleri maç başına ne kadar ücret alıyor?Yabancı VAR hakemleri maç başına ne kadar ücret alıyor?Spor

 

 

 

Spor
Solskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup etti
Solskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup etti
Galatasaray Zaha’yı Charlotte FC’ye kiraladı!
Galatasaray Zaha’yı Charlotte FC’ye kiraladı!
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da gümüş madalya kazandı
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Taraftar tepki göstermişti: Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında üstünlüğünü koruyamadı
Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında üstünlüğünü koruyamadı