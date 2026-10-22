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Trabzonspor evinde hata yapmadı: Hearts'ı 2 golle geçti

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Haber Merkezi
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Trabzonspor evinde hata yapmadı: Hearts'ı 2 golle geçti
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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile 58. dakikada Franculino Dju kaydetti. Dju'nun golünde de asisti yapan isim Salah oldu. 

Bordo-mavililerde Cabral, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken Hearts, 1 puanda kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor sahasında Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek. Karşılaşma 5 Kasım Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.