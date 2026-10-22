Trabzonspor evinde hata yapmadı: Hearts'ı 2 golle geçti
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında İskoçya ekibi Hearts'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile 58. dakikada Franculino Dju kaydetti. Dju'nun golünde de asisti yapan isim Salah oldu.
Bordo-mavililerde Cabral, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken Hearts, 1 puanda kaldı.
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor sahasında Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek. Karşılaşma 5 Kasım Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.