Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için taraftar kararı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin taraftarları maça alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu mart ayı toplantısı Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

Bordo-mavili ekibin sahasında 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.