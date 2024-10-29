Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri satışa çıktı.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin etti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum-B 5 bin,
VIP Platinum A/C 4 bin 500,
VIP Gold 3 bin 750,
VIP Silver 3 bin,
Batı tribün 1250,
Doğu üst tribün 900,
Fırtına tribün 800,
Güney-Kuzey kale arkası biletleri 400 lira.