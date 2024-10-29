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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri satışa çıktı.

Haber Merkezi
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı: İşte fiyatlar...
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Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin etti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum-B 5 bin,

VIP Platinum A/C 4 bin 500,

VIP Gold 3 bin 750,

VIP Silver 3 bin,

Batı tribün 1250,

Doğu üst tribün 900,

Fırtına tribün 800,

Güney-Kuzey kale arkası biletleri 400 lira.

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