Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına denk gelen pazar günü 4 Büyükler'den Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Zirve yarışında Fenerbahçe için önemli bir yere sahip olan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Volkan Bayarslan üstlenecek.