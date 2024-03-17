Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok yapacak.